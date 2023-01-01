WinkФильмыАпокалипсис. Дорога сквозь тьмуАктёры и съёмочная группа фильма «Апокалипсис. Дорога сквозь тьму»
Актёры и съёмочная группа фильма «Апокалипсис. Дорога сквозь тьму»
Актёры
АктёрSam
Шон МайклSean Michael
АктрисаRose
Сурая Роуз СантосSuraya Rose Santos
АктёрTroy
Брэндон ОреBrandon Auret
АктёрZero (в титрах: Brendan Murray)
Брендан МюррэйBrendan Sean Murray
АктёрRobert
Джонатан ПиенаарJonathan Pienaar
АктёрGhost / Lone Man
Райан КрюгерRyan Kruger
АктёрJohn
Токе БьяркеToke Bjarke
АктёрHalloway
Грэм КларкGraham Clarke
АктёрForeman