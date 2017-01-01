6.32017, Broken Darkness
Фантастика, Боевики113 мин18+
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Апокалипсис. Дорога сквозь тьму (фильм, 2017) смотреть онлайн
Сюжет
После того как метеоритный дождь уничтожил практически все живое на Земле, Сэм вынужден выжить под землей. Он и его верный друг Трой вместе с молодой девушкой Роуз отправляются в путешествие, которое ведет их в самые темные части подземного мира, где они вынуждены скрываться от мутировавших существ, заполонивших Землю, а также от банд преступников и мародеров...
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Информация
СтранаЮАР
КачествоFull HD
ЖанрыФантастика, Боевики, Драмы, Триллеры
Рейтинг
4.6 IMDb