Апокалипсис. Дорога сквозь тьму
Wink
Фильмы
Апокалипсис. Дорога сквозь тьму
6.32017, Broken Darkness
Фантастика, Боевики113 мин18+

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Апокалипсис. Дорога сквозь тьму (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

После того как метеоритный дождь уничтожил практически все живое на Земле, Сэм вынужден выжить под землей. Он и его верный друг Трой вместе с молодой девушкой Роуз отправляются в путешествие, которое ведет их в самые темные части подземного мира, где они вынуждены скрываться от мутировавших существ, заполонивших Землю, а также от банд преступников и мародеров...

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Информация

Страна
ЮАР
Качество
Full HD
Жанры
Фантастика, Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

4.6 IMDb