Антебеллум
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Антебеллум

Антебеллум (фильм, 2020) смотреть онлайн

2020, Антебеллум
Триллер, Драма105 мин18+

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О фильме

Писательница и активистка в борьбе за права темнокожих женщин Вероника Хенли магическим образом попадает во времена Гражданской войны. Там она становится бесправной рабыней Иден, которой приходится тяжко трудиться на плантации и терпеть издевательства солдат Конфедерации. Сможет ли она спастись бегством и вырваться из альтернативной реальности?

Страна
США
Жанр
Драма, Триллер
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Антебеллум»