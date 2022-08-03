Антебеллум (фильм, 2020) смотреть онлайн

Писательница и активистка в борьбе за права темнокожих женщин Вероника Хенли магическим образом попадает во времена Гражданской войны. Там она становится бесправной рабыней Иден, которой приходится тяжко трудиться на плантации и терпеть издевательства солдат Конфедерации. Сможет ли она спастись бегством и вырваться из альтернативной реальности?

