Антебеллум (фильм, 2020) смотреть онлайн
2020, Антебеллум
Триллер, Драма105 мин18+
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О фильме
Писательница и активистка в борьбе за права темнокожих женщин Вероника Хенли магическим образом попадает во времена Гражданской войны. Там она становится бесправной рабыней Иден, которой приходится тяжко трудиться на плантации и терпеть издевательства солдат Конфедерации. Сможет ли она спастись бегством и вырваться из альтернативной реальности?
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДБРежиссёр
Джерард
Буш
- КРРежиссёр
Кристофер
Ренц
- Актриса
Жанель
Моне
- ЭЛАктёр
Эрик
Ланж
- Актёр
Джек
Хьюстон
- ККАктриса
Кирси
Клемонс
- ТААктёр
Тонгай
Арнольд Чириса
- ГСАктриса
Габури
Сидибе
- РААктёр
Роберт
Арамайо
- Актриса
Джена
Мэлоун
- ЛКАктриса
Лили
Коулес
- ДБСценарист
Джерард
Буш
- КРСценарист
Кристофер
Ренц
- ДБПродюсер
Джерард
Буш
- ЭХПродюсер
Эдвард
Х. Хэмм мл.
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- Актёр дубляжа
Антон
Эльдаров
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- АВАктёр дубляжа
Андрей
Вальц
- ЕФАктриса дубляжа
Ева
Финкельштейн
- МЗХудожница
Мэри
Зофрис
- ДЭМонтажёр
Джон
Экселрэд
- ПЛОператор
Педро
Луке
- РДКомпозитор
Роман
ДжанАртур Ирвин
- НУКомпозитор
Нэйт
Уандер