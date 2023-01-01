Анна на шее
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Анна на шее

Анна на шее (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно

9.31954, Анна на шее
Драмы, Исторические81 мин18+

Сюжет

18-летняя красавица Анна Соболева выходит замуж за 52-летнего чиновника, чтобы помочь своей обедневшей семье. Брак оказывается настоящим испытанием для девушки, ведь еe супруг холоден и скуп. Анна пребывает в постоянной тоске по отцу и братьям, но всe меняет новогодний бал, где еe появление производит настоящий фурор. Отныне красавицу зовут на все громкие мероприятия, и в круговерти светской жизни она забывает и о нелюбимом муже, и о любимых родственниках. К чему это приведeт?

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Информация

Страна
СССР
Качество
SD
Жанры
Советские, Исторические, Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.9 IMDb