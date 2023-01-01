Анна на шее (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно
9.31954, Анна на шее
Драмы, Исторические81 мин18+
Сюжет
18-летняя красавица Анна Соболева выходит замуж за 52-летнего чиновника, чтобы помочь своей обедневшей семье. Брак оказывается настоящим испытанием для девушки, ведь еe супруг холоден и скуп. Анна пребывает в постоянной тоске по отцу и братьям, но всe меняет новогодний бал, где еe появление произ�водит настоящий фурор. Отныне красавицу зовут на все громкие мероприятия, и в круговерти светской жизни она забывает и о нелюбимом муже, и о любимых родственниках. К чему это приведeт?
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Информация
СтранаСССР
КачествоSD
ЖанрыСоветские, Исторические, Драмы
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
6.9 IMDb
- ИАРежиссёр
Исидор
Анненский
- Актриса
Алла
Ларионова
- ВВАктёр
Владимир
Владиславский
- АСАктёр
Александр
Сашин-Никольский
- Актёр
Михаил
Жаров
- АВАктёр
Александр
Вертинский
- ИМАктриса
Ирина
Мурзаева
- ПМАктёр
Петр
Мальцев
- ТПАктриса
Татьяна
Панкова
- НБАктриса
Наталья
Белёвцева
- ИАСценарист
Исидор
Анненский
- АЧСценарист
Антон
Чехов
- КУХудожник
Константин
Урбетис
- ГРОператор
Георгий
Рейсгоф
- ЛШКомпозитор
Лев
Шварц