Анна на шее (фильм, 1954) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

18-летняя красавица Анна Соболева выходит замуж за 52-летнего чиновника, чтобы помочь своей обедневшей семье. Брак оказывается настоящим испытанием для девушки, ведь еe супруг холоден и скуп. Анна пребывает в постоянной тоске по отцу и братьям, но всe меняет новогодний бал, где еe появление произ�водит настоящий фурор. Отныне красавицу зовут на все громкие мероприятия, и в круговерти светской жизни она забывает и о нелюбимом муже, и о любимых родственниках. К чему это приведeт?



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