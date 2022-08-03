Аниматрица (фильм, 2003) смотреть онлайн
6.42003, The Animatrix
Аниме, Мультфильм96 мин18+
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О фильме
Девять мультипликационных короткометражек от режиссеров со всего мира, раскрывающих и дополняющих реальность культовой «Матрицы» братьев Вачовски.
СтранаСША, Япония
ЖанрМультфильм для взрослых, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Драма, Аниме
КачествоSD
Время96 мин / 01:36
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb
- ПЧРежиссёр
Питер
Чон
- ЭДРежиссёр
Энди
Джонс
- ЁКРежиссёр
Ёсиаки
Кавадзири
- ТКРежиссёр
Такэси
Коикэ
- Актёр
Кевин
Майкл Ричардсон
- ПААктриса
Памела
Адлон
- ДДАктёр
Джон
Ди Маджио
- ТКАктёр
Том
Кенни
- Актриса
Тара
Стронг
- БФАктриса
Бетти
Форд
- ДФАктриса
Джулия
Флетчер
- ДААктёр
Дэйн
А. Дэвис
- ДДАктриса
Деби
Дерриберри
- Сценарист
Лилли
Вачовски
- Сценарист
Лана
Вачовски
- ЁКСценарист
Ёсиаки
Кавадзири
- КМСценарист
Кодзи
Моримото
- МАПродюсер
Майкл
Ариас
- ДАПродюсер
Дзюн
Аида
- ММПродюсер
Масао
Маруяма
- КСМонтажёр
Кристофер
С. Кэпп
- ДДКомпозитор
Дон
Дэвис
- МХКомпозитор
Мэчин
Хэд
- РПКомпозитор
Руперт
Паркс