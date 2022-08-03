Аниматрица
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Аниматрица

Аниматрица (фильм, 2003) смотреть онлайн

6.42003, The Animatrix
Аниме, Мультфильм96 мин18+

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О фильме

Девять мультипликационных короткометражек от режиссеров со всего мира, раскрывающих и дополняющих реальность культовой «Матрицы» братьев Вачовски.

Страна
США, Япония
Жанр
Мультфильм для взрослых, Фантастика, Мультфильм, Боевик, Драма, Аниме
Качество
SD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аниматрица»