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Ангус, стринги и поцелуи взасос

Ангус, стринги и поцелуи взасос (фильм, 2008) смотреть онлайн

2008, Angus, Thongs and Perfect Snogging
Драмы96 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами.
Четырнадцатилетняя Джорджия Николсон живeт с надоедливыми родителями, которые еe не понимают, и противной трeхлетней сестрой. А Джорджия между тем мечтает стать блондинкой, иметь нос поменьше и бойфренда. Читая остроумные записи еe дневника, зритель погружается в мир подростковых будней...

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ангус, стринги и поцелуи взасос»

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