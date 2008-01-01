Ангус, стринги и поцелуи взасос (фильм, 2008) смотреть онлайн
2008, Angus, Thongs and Perfect Snogging
Драмы96 мин18+
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Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами.
Четырнадцатилетняя Джорджия Николсон живeт с надоедливыми родителями, которые еe не понимают, и противной трeхлетней сестрой. А Джорджия между тем мечтает стать блондинкой, иметь нос поменьше и бойфренда. Читая остроумные записи еe дневника, зритель погружается в мир подростковых будней...
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ГЧРежиссёр
Гуриндер
Чадха
- ДГАктриса
Джорджия
Грум
- Актёр
Аарон
Тейлор-Джонсон
- КТАктриса
Карен
Тейлор
- АДАктёр
Алан
Дейвис
- ЭТАктриса
Элинор
Томлинсон
- ДХАктриса
Джорджия
Хеншоу
- МГАктриса
Мандживен
Грюал
- КНАктриса
Кимберли
Никсон
- ШБАктёр
Шон
Бурк
- ТБАктёр
Томми
Бастоу
- ГЧСценарист
Гуриндер
Чадха
- ПМСценарист
Пол
Маеда Берджес
- УМСценарист
Уилл
МакРобб
- КВСценарист
Крис
Вискарди
- ГЧПродюсер
Гуриндер
Чадха
- Продюсер
Линда
Обст
- САПродюсер
Скотт
Аверсано
- ДМХудожник
Дэвид
Морисон
- МСХудожник
Марк
Скратон
- ДТХудожница
Джилл
Тейлор
- МУМонтажёр
Мартин
Уолш
- ДПОператор
Дик
Поуп
- ДТКомпозитор
Джоби
Тэлбот