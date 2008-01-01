Ангус, стринги и поцелуи взасос (фильм, 2008) смотреть онлайн

Сюжет

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Четырнадцатилетняя Джорджия Николсон живeт с надоедливыми родителями, которые еe не понимают, и противной трeхлетней сестрой. А Джорджия между тем мечтает стать блондинкой, иметь нос поменьше и бойфренда. Читая остроумные записи еe дневника, зритель погружается в мир подростковых будней...



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