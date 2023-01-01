Англичанин, который поднялся на холм, но спустился с горы (фильм, 1995) смотреть онлайн
1995, The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain
Драмы, Комедии92 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Двое англичан приезжают в 1917-ом году в уэльсскую деревушку в качестве картографов и наталкиваются на местный холм Финон-гавр, которому не хватает всего 16 футов, чтобы стать горой на карте. В Англии - если выс�ота не менее 1000 футов, то это гора, а если менее 1000 футов, - это холм.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb
- КМРежиссёр
Кристофер
Монгер
- Актёр
Хью
Грант
- ТФАктриса
Тара
Фитцджеральд
- Актёр
Колм
Мини
- ИМАктёр
Иэн
МакНис
- Актёр
Иэн
Харт
- КГАктёр
Кеннет
Гриффит
- ТВАктёр
Тудор
Вон
- ХВАктёр
Хью
Вон
- Актёр
Роберт
Пью
- РБАктёр
Роберт
Блайт
- КМСценарист
Кристофер
Монгер
- СКПродюсер
Сара
Кертис
- РДПродюсер
Роберт
Джонс
- КЛХудожник
Крис
Лоу
- ДЙХудожница
Джэнти
Йэтс
- ДММонтажёр
Дэвид
Мартин
- СЭКомпозитор
Стивен
Эндельман