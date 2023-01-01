Англичанин, который поднялся на холм, но спустился с горы (фильм, 1995) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Двое англичан приезжают в 1917-ом году в уэльсскую деревушку в качестве картографов и наталкиваются на местный холм Финон-гавр, которому не хватает всего 16 футов, чтобы стать горой на карте. В Англии - если выс�ота не менее 1000 футов, то это гора, а если менее 1000 футов, - это холм.



Англичанин, который поднялся на холм, но спустился с горы смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.