Англичанин, который поднялся на холм, но спустился с горы
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Англичанин, который поднялся на холм, но спустился с горы

Англичанин, который поднялся на холм, но спустился с горы (фильм, 1995) смотреть онлайн

1995, The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain
Драмы, Комедии92 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Двое англичан приезжают в 1917-ом году в уэльсскую деревушку в качестве картографов и наталкиваются на местный холм Финон-гавр, которому не хватает всего 16 футов, чтобы стать горой на карте. В Англии - если высота не менее 1000 футов, то это гора, а если менее 1000 футов, - это холм.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
SD
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Англичанин, который поднялся на холм, но спустился с горы»

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