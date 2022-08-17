8.02016, Angels in Stardust
Драма, Комедия96 мин18+
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Ангелы в звездной пыли (фильм, 2016) смотреть онлайн
О фильме
Девушка с богатым воображением, живущая в странной и опасной общине, построенной вокруг кинотеатра на открытом воздухе у границы штатов Техас и Оклахома, изо всех сил пытается реализовать свой потенциал и покинуть мир, в котором она родилась...
Рейтинг
5.1 IMDb
- УРРежиссёр
Уильям
Роберт Кэри
- Актриса
Алисия
Сильверстоун
- ЭМАктриса
ЭйДжей
Мичалка
- ББАктёр
Билли
Бёрк
- АТАктёр
Адам
Тейлор
- АРАктриса
Амелия
Роуз Блэр
- МСАктёр
Майкл
Спирс
- ДХАктёр
Дэрин
Химс
- ТРАктёр
Тайлер
Риггз
- АКАктёр
Адам
Кэгли
- ПКАктёр
Питер
Ковентри Смит
- УРСценарист
Уильям
Роберт Кэри
- ХДПродюсер
Хосе
Даниэль Борт
- СДПродюсер
Скотт
Долезал
- ШЛХудожница
Шерлин
Леннинг
- ББХудожница
Бетани
Бартон
- РСМонтажёр
Рик
Спалла
- ДВМонтажёр
Дэннис
Вирклер
- АЛОператор
Александр
Леманн