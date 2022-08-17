Ангелы в звездной пыли
Wink
Фильмы
Ангелы в звездной пыли
8.02016, Angels in Stardust
Драма, Комедия96 мин18+

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Ангелы в звездной пыли (фильм, 2016) смотреть онлайн

О фильме

Девушка с богатым воображением, живущая в странной и опасной общине, построенной вокруг кинотеатра на открытом воздухе у границы штатов Техас и Оклахома, изо всех сил пытается реализовать свой потенциал и покинуть мир, в котором она родилась...

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
Full HD
Время
96 мин / 01:36

Рейтинг

5.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Ангелы в звездной пыли»