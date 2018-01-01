Wink
Фильмы
Амнезия
Актёры и съёмочная группа фильма «Амнезия»

Режиссёры

Кортни Пейдж

Courtney Paige
Режиссёр

Актёры

Джереми Самптер

Jeremy Sumpter
АктёрCohen / Ethan
Локлин Манро

Lochlyn Munro
АктёрTen O'Clock Jack
Тэрин Мэннинг

Taryn Manning
АктрисаGrace Veum
Пардис Сареми

Pardis Saremi
АктрисаSofia Bloome
Кайлер Стивен Фишер

Kyler Steven Fisher
АктёрDetective Wyatt Hunter (в титрах: Kyler Fisher)
Мэтью Фэйхи

Matthew Fahey
АктёрPatrick Harvey
Коринн Тредуэлл

Corynn Treadwell
АктрисаHope Lancaster
Мэдисон Бонтемпо

Madison Bontempo
АктрисаEmily Harvey
Ник де Граффенрейд

Nicholas de Graffenreid
АктёрLance Veum (в титрах: Nick de Graffenreid)
Роб Даймонд

Rob Diamond
АктёрMickey Rogers

Сценаристы

Кортни Пейдж

Courtney Paige
Сценарист

Продюсеры

Ник де Граффенрейд

Nicholas de Graffenreid
Продюсер
Мэдисон Бонтемпо

Madison Bontempo
Продюсер

Актёры дубляжа

Сергей Анненков

Актёр дубляжа
Антон Морозов

Актёр дубляжа
Мария Кораблева

Актриса дубляжа
Александра Николаева

Актриса дубляжа
Михаил Данилюк

Актёр дубляжа

Операторы

Стирлинг Бэнкрофт

Stirling Bancroft
Оператор