Амнезия (фильм, 2024) смотреть онлайн

Потерявший память мужчина становится главным подозреваемым в деле о серийных убийствах. Криминальный триллер с элементами вестерна.



Коэн Блэк приходит в себя в больнице после длительной комы в беспамятстве. По словам медсестры, Блэк чуть было не утонул пять месяцев назад, но его спас рыбак, по счастливой случайности оказавшийся неподалеку. Однако долго радоваться спасению не выходит: в больницузаглядывает детектив Уайатт, занимающийся расследованием серии жестоких убийств, произошедших в округе. Полицейский уверен, что в них замешан именно Блэк, к которому постепенно начинает возвращаться память. Но история, в которую он ввязался, оказывается куда сложнее, чем он может представить.



Избежит ли Блэк ареста и что произошло до того, как он впал в кому, расскажет фильм «Амнезия» 2024 года, который можно смотреть онлайн на Wink.

