Амнезия (фильм, 2024) смотреть онлайн
О фильме
Потерявший память мужчина становится главным подозреваемым в деле о серийных убийствах. Криминальный триллер с элементами вестерна.
Коэн Блэк приходит в себя в больнице после длительной комы в беспамятстве. По словам медсестры, Блэк чуть было не утонул пять месяцев назад, но его спас рыбак, по счастливой случайности оказавшийся неподалеку. Однако долго радоваться спасению не выходит: в больницузаглядывает детектив Уайатт, занимающийся расследованием серии жестоких убийств, произошедших в округе. Полицейский уверен, что в них замешан именно Блэк, к которому постепенно начинает возвращаться память. Но история, в которую он ввязался, оказывается куда сложнее, чем он может представить.
Избежит ли Блэк ареста и что произошло до того, как он впал в кому, расскажет фильм «Амнезия» 2024 года, который можно смотреть онлайн на Wink.
Рейтинг
- КПРежиссёр
Кортни
Пейдж
- Актёр
Джереми
Самптер
- Актёр
Локлин
Манро
- ТМАктриса
Тэрин
Мэннинг
- ПСАктриса
Пардис
Сареми
- КСАктёр
Кайлер
Стивен Фишер
- МФАктёр
Мэтью
Фэйхи
- КТАктриса
Коринн
Тредуэлл
- МБАктриса
Мэдисон
Бонтемпо
- НдАктёр
Ник
де Граффенрейд
- РДАктёр
Роб
Даймонд
- КПСценарист
Кортни
Пейдж
- НдПродюсер
Ник
де Граффенрейд
- МБПродюсер
Мэдисон
Бонтемпо
- Актёр дубляжа
Сергей
Анненков
- АМАктёр дубляжа
Антон
Морозов
- МКАктриса дубляжа
Мария
Кораблева
- АНАктриса дубляжа
Александра
Николаева
- МДАктёр дубляжа
Михаил
Данилюк
- СБОператор
Стирлинг
Бэнкрофт