Амнезия (фильм, 2024) смотреть онлайн

Амнезия
Амнезия
5.52024, Chapel
Триллер, Детектив92 мин18+

О фильме

Потерявший память мужчина становится главным подозреваемым в деле о серийных убийствах. Криминальный триллер с элементами вестерна.

Коэн Блэк приходит в себя в больнице после длительной комы в беспамятстве. По словам медсестры, Блэк чуть было не утонул пять месяцев назад, но его спас рыбак, по счастливой случайности оказавшийся неподалеку. Однако долго радоваться спасению не выходит: в больницузаглядывает детектив Уайатт, занимающийся расследованием серии жестоких убийств, произошедших в округе. Полицейский уверен, что в них замешан именно Блэк, к которому постепенно начинает возвращаться память. Но история, в которую он ввязался, оказывается куда сложнее, чем он может представить.

Избежит ли Блэк ареста и что произошло до того, как он впал в кому, расскажет фильм «Амнезия» 2024 года, который можно смотреть онлайн на Wink.

Страна
США
Жанр
Детектив, Триллер
Качество
Full HD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
3.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Амнезия»