Американский убийца (фильм, 2021) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Основанный на реальных событиях коктейль из семейной драмы и криминального триллера с Дэнни Трехо в роли тестя наркоторговца, который не понаслышке знает о бизнесе зятя.

Эрик Васкез стал первым наркобароном Мексики родом из США. Он твердо намерен сделать свой бизнес еще масштабнее, но после провала очередной операции оказывается мишенью крупного наркокартеля, американского управления по борьбе с наркотиками и мексиканских органов правопорядка. Тем временем у его тестя Педро, тоже когда-то замешанного в наркобизнесе, свои представления о том, как Эрик должен вести свою жизнь и относиться к беременной жене.

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