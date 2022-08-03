Wink
Фильмы
Американский психопат 2: Стопроцентная американка

Американский психопат 2: Стопроцентная американка (фильм, 2002) смотреть онлайн

2002, American Psycho II: All American Girl
Ужасы, Триллер84 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

У студентки престижного колледжа, поступившей на курсы знаменитого «охотника на маньяков» — профессора-криминалиста Роберта Старкмана, далеко идущие планы. Ради этого решительная девушка готова стать новой «американской психопаткой».

Страна
США, Канада
Жанр
Ужасы, Триллер
Качество
SD
Время
84 мин / 01:24

Рейтинг

5.6 КиноПоиск
3.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Американский психопат 2: Стопроцентная американка»