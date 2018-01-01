Wink
Американский психопат 2: Стопроцентная американка
Актёры и съёмочная группа фильма «Американский психопат 2: Стопроцентная американка»

Актёры

Мила Кунис

Mila Kunis
АктрисаRachael Newman
Уильям Шетнер

William Shatner
АктёрStarkman
Джерент Вин Дэйвис

Geraint Wyn Davies
АктёрDaniels (в титрах: Geraint Wyn-Davies)
Робин Данн

Robin Dunne
АктёрBrian
Линди Бут

Lindy Booth
АктрисаCassandra
Чарльз Оффисер

Charles Officer
АктёрKeith
Дженна Перри

Jenna Perry
АктрисаYoung Rachael
Майкл Кремко

Michael Kremko
АктёрBateman
Кейт Келтон

Kate Kelton
АктрисаClara
Консетиа Хэмилтон

Quancetia Hamilton
АктрисаNeighbour

Сценаристы

Брет Истон Эллис

Bret Easton Ellis
Сценарист

Продюсеры

Эрни Барбараш

Ernie Barbarash
Продюсер
Кристиан Халсли Соломон

Christian Halsey Solomon
Продюсер
Крис Хэнли

Chris Hanley
Продюсер

Монтажёры

Марк Сандерс

Mark Sanders
Монтажёр

Операторы

Ваня Чернюл

Vanja Cernjul
Оператор

Композиторы

Норман Оренштейн

Norman Orenstein
Композитор