Американский пирог: Книга любви
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Американский пирог: Книга любви

Американский пирог: Книга любви (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.42009, American Pie Presents: The Book of Love
Комедия93 мин18+

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О фильме

Старшеклассники Роб, Нейтан и Льюб решили любой ценой добиться девушек своей мечты. Они случайно находят легендарное руководство по соблазнению, составленное предыдущими учениками и спрятанное в школьной библиотеке. Но из-за нескольких недостающих страниц друзей ждет масса смешных сюрпризов.

Страна
США
Жанр
Комедия
Качество
SD
Время
93 мин / 01:33

Рейтинг

5.0 КиноПоиск
4.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Американский пирог: Книга любви»