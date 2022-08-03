Американский пирог: Книга любви (фильм, 2009) смотреть онлайн
8.42009, American Pie Presents: The Book of Love
Комедия93 мин18+
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О фильме
Старшеклассники Роб, Нейтан и Льюб решили любой ценой добиться девушек своей мечты. Они случайно находят легендарное руководство по соблазнению, составленное предыдущими учениками и спрятанное в школьной библиотеке. Но из-за нескольких недостающих страниц друзей ждет масса смешных сюрпризов.
Рейтинг
5.0 КиноПоиск
4.7 IMDb
- ДПРежиссёр
Джон
Путч
- ЮЛАктёр
Юджин
Леви
- БХАктёр
Баг
Холл
- КМАктёр
Кевин
М. Хортон
- БХАктёр
Брэндон
Хардести
- ББАктриса
Бет
Берс
- МПАктриса
Мелани
Папалиа
- ДХАктриса
Дженнифер
Холлэнд
- ДПАктёр
Джон
Патрик Джордан
- ЛЛАктриса
Луиза
Литтон
- Актриса
Розанна
Аркетт
- ДХСценарист
Дэвид
Х. Штейнберг
- АХСценарист
Адам
Херц
- МЭПродюсер
Майк
Эллиот
- ГХПродюсер
Грег
Холстейн
- КППродюсер
Крэйг
Перри
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ИЖАктёр дубляжа
Иван
Жарков
- ВСАктриса дубляжа
Вероника
Саркисова
- СЭХудожница
Синтия
Энн Саммерс
- ДГМонтажёр
Джон
Гилберт
- РБОператор
Росс
Берриман
- ДНКомпозитор
Дэвид
Нессим Лоуренс