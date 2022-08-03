Старшеклассники Роб, Нейтан и Льюб решили любой ценой добиться девушек своей мечты. Они случайно находят легендарное руководство по соблазнению, составленное предыдущими учениками и спрятанное в школьной библиотеке. Но из-за нескольких недостающих страниц друзей ждет масса смешных сюрпризов.

