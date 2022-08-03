Американский друг (фильм, 1977) смотреть онлайн
7.31977, Der amerikanische Freund
Триллер, Драма121 мин18+
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О фильме
Рамочник из Гамбурга Джонатан Циммерманн случайно знакомится с Томом Рипли, который торгует поддельными произведениями искусства, и связан с мафией. Судьба Циммерманна определена, когда он высокомерно отказывается пожать руку Рипли. Уязвленный Рипли, узнав, что у Циммерманна лейкемия, путем хитроумной комбинации убеждает его, что дни его сочтены. Сообщник Рипли предлагает Циммерману стать наемным убийцей, посулив за это большие деньги его семье, которая вскоре останется без кормильца. Джонатан, понимая, что обречен (медицинские анализы фальсифицируются), соглашается, и становится пешкой в большой игре Рипли…
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ВВРежиссёр
Вим
Вендерс
- Актёр
Деннис
Хоппер
- Актёр
Бруно
Ганц
- ЛКАктриса
Лиза
Кройцер
- ЖБАктёр
Жерар
Блен
- НРАктёр
Николас
Рэй
- ЛКАктёр
Лу
Кастель
- ДБАктёр
Дэвид
Блу
- РШАктёр
Рудольф
Шюндлер
- СФАктёр
Сэмюэл
Фуллер
- ПЛАктёр
Петер
Лилиенталь
- ВВСценарист
Вим
Вендерс
- ПХСценарист
Патриция
Хайсмит
- ВВПродюсер
Вим
Вендерс
- РГПродюсер
Рене
Гунделах
- ММПродюсер
Маргарет
Менегос
- ЙфПродюсер
Йоахим
фон Менгершаузен
- ИНХудожница
Изольде
Нист
- ППМонтажёр
Петер
Пшигодда
- РМОператор
Робби
Мюллер
- ЮККомпозитор
Юрген
Книпер