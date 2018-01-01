Wink
Американские животные
Актёры и съёмочная группа фильма «Американские животные»

Актёры и съёмочная группа фильма «Американские животные»

Режиссёры

Барт Лэйтон

Bart Layton
Режиссёр

Актёры

Барри Кеоган

Barry Keoghan
АктёрSpencer
Эван Питерс

Evan Peters
АктёрWarren
Джаред Абрахамсон

Jared Abrahamson
АктёрEric
Блейк Дженнер

Blake Jenner
АктёрChas
Спенсер Райнхард

Spencer Reinhard
АктёрThe Real Spencer Reinhard
Уоррен Липка

Warren Lipka
АктёрThe Real Warren Lipka
Эрик Борсук

Eric Borsuk
АктёрThe Real Eric Borsuk
Бетти Жан Гуч

Betty Jean Gooch
АктрисаThe Real Betty Jean 'BJ' Gooch (в титрах: Betty Jean 'BJ' Gooch)
Эдди Кинг

Eddie King
АктёрMale Art Professor
Карен Рейнольдс

Karen Wheeling Reynolds
АктрисаFemale Art Professor (в титрах: Karen Reynolds)

Сценаристы

Барт Лэйтон

Bart Layton
Сценарист
Джон Крокер

Jon Croker
Сценарист
Питер Строан

Peter Straughan
Сценарист

Продюсеры

Мэри Джейн Скалски

Mary Jane Skalski
Продюсер

Художники

Дженни Иген

Jenny Eagan
Художница

Монтажёры

Крис Гилл

Chris Gill
Монтажёр