Актёры и съёмочная группа фильма «Американские животные»

Режиссёры
Актёры
АктёрSpencer
Барри КеоганBarry Keoghan
АктёрWarren
Эван ПитерсEvan Peters
АктёрEric
Джаред АбрахамсонJared Abrahamson
АктёрChas
Блейк ДженнерBlake Jenner
АктёрThe Real Spencer Reinhard
Спенсер РайнхардSpencer Reinhard
АктёрThe Real Warren Lipka
Уоррен ЛипкаWarren Lipka
АктёрThe Real Eric Borsuk
Эрик БорсукEric Borsuk
АктрисаThe Real Betty Jean 'BJ' Gooch (в титрах: Betty Jean 'BJ' Gooch)
Бетти Жан ГучBetty Jean Gooch
АктёрMale Art Professor
Эдди КингEddie King
АктрисаFemale Art Professor (в титрах: Karen Reynolds)