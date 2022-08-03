Американские животные
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Американские животные

Американские животные (фильм, 2018) смотреть онлайн

7.32018, Американские животные
Триллер, Биография111 мин18+

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О фильме

Амбициозный студент Спенсер мечтает стать великим художником, но вдохновенно рисовать, по его мнению, для этого недостаточно — нужно непременно пережить нечто экстраординарное. В поисках острых ощущений герой на пару с бедовым другом решает украсть одну из самых дорогих книг в мире.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Исторический, Криминал, Драма, Биография, Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
111 мин / 01:51

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb