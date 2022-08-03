Американские животные (фильм, 2018) смотреть онлайн
7.32018, Американские животные
Триллер, Биография111 мин18+
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О фильме
Амбициозный студент Спенсер мечтает стать великим художником, но вдохновенно рисовать, по его мнению, для этого недостаточно — нужно непременно пережить нечто экстраординарное. В поисках острых ощущений герой на пару с бедовым другом решает украсть одну из самых дорогих книг в мире.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрИсторический, Криминал, Драма, Биография, Триллер
КачествоFull HD, SD
Время111 мин / 01:51
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
7.0 IMDb
- БЛРежиссёр
Барт
Лэйтон
- Актёр
Барри
Кеоган
- Актёр
Эван
Питерс
- ДААктёр
Джаред
Абрахамсон
- БДАктёр
Блейк
Дженнер
- СРАктёр
Спенсер
Райнхард
- УЛАктёр
Уоррен
Липка
- ЭБАктёр
Эрик
Борсук
- БЖАктриса
Бетти
Жан Гуч
- ЭКАктёр
Эдди
Кинг
- КРАктриса
Карен
Рейнольдс
- БЛСценарист
Барт
Лэйтон
- ДКСценарист
Джон
Крокер
- ПССценарист
Питер
Строан
- МДПродюсер
Мэри
Джейн Скалски
- ДИХудожница
Дженни
Иген
- КГМонтажёр
Крис
Гилл