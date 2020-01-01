Американская утопия
Wink
Фильмы
Американская утопия
7.12020, Американская утопия
Документальные, Мюзикл101 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Американская утопия (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Дэвид Бирн и Спайк Ли с духоподъемным мюзиклом о современности — своего рода сиквелом лучшего фильма-концерта на свете.

Американская утопия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Качество
Full HD, SD
Жанры
Мюзикл, Документальные

Рейтинг

8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb