7.12020, Американская утопия
Документальные, Мюзикл101 мин18+
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Американская утопия (фильм, 2020) смотреть онлайн
Сюжет
Внимание! Фильм доступен только с английской звуковой дорожкой и русскими субтитрами. Дэвид Бирн и Спайк Ли с духоподъемным мюзиклом о современности — своего рода сиквелом лучшего фильма-концерта на свете.
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Информация
СтранаСША
КачествоFull HD, SD
ЖанрыМюзикл, Документальные
Рейтинг
8.0 КиноПоиск
8.2 IMDb