7.02020, Ilargi Guztiak
Фэнтези, Драма97 мин18+
Этот фильм пока недоступен
Амайа. Дитя вампира (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Красивая мистическая драма о девочке, для которой дар вечной жизни становится проклятьем. 1876 год. Испания охвачена войной. Армия обстреливает сиротский приют, где не остается ни одного выжившего, кроме страшно израненной девочки Амайи. Ее находит незнакомая женщина, которая предлагает не только спасение и заботу, но и бесконечную жизнь. Обещаниям женщины не суждено сбыться. После атаки солдат Амайа остается одна – без цели и семьи, ничего не зная о том, в кого она превратилась. С чем ей придется столкнуться дальше, расскажет фильм 2020 года «Амайа. Дитя вампира», который можно смотреть онлайн на Wink.
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.6 IMDb
- ИЛРежиссёр
Игорь
Легаррета
- ХКАктриса
Хайзеа
Карнерос
- ХБАктёр
Хосеан
Бенгоэчеа
- ИИАктриса
Ициар
Итуньо
- СЭАктёр
Сорион
Эгилеор
- ЛКАктёр
Лир
Кезада
- ЕУАктриса
Елена
Урис
- МдАктриса
Мириам
дель Прадо
- ЮЛАктёр
Юсти
Ларриньяга
- МСАктриса
Майте
Саэс де Викунья
- АБАктриса
Ане
Бьян
- ИЛСценарист
Игорь
Легаррета
- ЖССценарист
Жон
Сагала
- ИКПродюсер
Ибон
Корменсана
- ДНПродюсер
Давид
Нараньо
- КЖПродюсер
Кольдо
Жуажуа
- АЛАктриса дубляжа
Алена
Леонтьева
- ДНАктёр дубляжа
Денис
Некрасов
- АЛАктриса дубляжа
Анастасия
Лапина
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- ДГАктёр дубляжа
Дмитрий
Губин
- МСХудожник
Микель
Серрано
- ЛОХудожница
Лейре
Орелья
- ЛДМонтажёр
Лаурент
Дуфрече
- ПГКомпозитор
Паскаль
Гейн