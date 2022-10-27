Амайа. Дитя вампира (фильм, 2020) смотреть онлайн

Амайа. Дитя вампира
Амайа. Дитя вампира
7.02020, Ilargi Guztiak
Фэнтези, Драма97 мин18+

О фильме

Красивая мистическая драма о девочке, для которой дар вечной жизни становится проклятьем. 1876 год. Испания охвачена войной. Армия обстреливает сиротский приют, где не остается ни одного выжившего, кроме страшно израненной девочки Амайи. Ее находит незнакомая женщина, которая предлагает не только спасение и заботу, но и бесконечную жизнь. Обещаниям женщины не суждено сбыться. После атаки солдат Амайа остается одна – без цели и семьи, ничего не зная о том, в кого она превратилась. С чем ей придется столкнуться дальше, расскажет фильм 2020 года «Амайа. Дитя вампира», который можно смотреть онлайн на Wink.

Страна
Испания, Франция
Жанр
Драма, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.6 IMDb

