Александр Невский
Актёры и съёмочная группа фильма «Александр Невский»

Режиссёры

Сергей Эйзенштейн

Sergei Eisenstein
Режиссёр
Дмитрий Васильев

Режиссёр
Борис Иванов

Режиссёр

Актёры

Николай Черкасов

АктёрАлександр Невский
Николай Охлопков

АктёрВасилий Буслай
Андрей Абрикосов

АктёрГаврило Олексич
Дмитрий Орлов

АктёрИгнат
Николай Арский

Актёр
Варвара Массалитинова

Актриса
Валентина Ивашёва

АктрисаОльга Даниловна
Александра Данилова

АктрисаВасилиса
Владимир Ершов

Актёр
Сергей Блинников

АктёрТвердило
Иван Лагутин

Актёрмонах
Лев Фенин

Актёр
Наум Рогожин

Актёр
Николай Апарин

Актёр
Леонид Иудов

Актёр
Иван Клюквин

Актёр
Лян-Кун

Актёр
Павел Пашков

Актёр
Федор Одиноков

Актёрпушкарь
Василий Новиков

АктёрПавша

Сценаристы

Сергей Эйзенштейн

Sergei Eisenstein
Сценарист
Пётр Павленко

Сценарист

Продюсеры

Игорь Вакар

Продюсер

Монтажёры

Сергей Эйзенштейн

Sergei Eisenstein
Монтажёр
Эсфирь Тобак

Монтажёр

Композиторы

Сергей Прокофьев

Sergei Prokofiev
Композитор