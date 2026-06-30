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Игры
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Видеоблоги
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Wink
Владимир Ершов
Владимир Ершов
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Карьера
Актёр
Дата рождения
28 сентября 1896 г.
(67 лет)
Дата смерти
7 июня 1964 г.
Фильмография
Все
Актёр
Актёр
9.4
Александр Невский
1938
, 103 мин