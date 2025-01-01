Аларум (фильм, 2025) смотреть онлайн

Джо и Лора, два бывших секретных агента ЦРУ, проводят романтический отпуск на острове, где они становятся свидетелями авиакатастрофы. Среди обломков оказывается флешка с секретной информацией, забрав которую пара моментально становится целью для всех спецслужб мира. По их следам ЦРУ отправляет самого хладнокровного агента, Честера, который должен во что бы то ни стало убить предателей.



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