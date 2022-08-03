Акулий торнадо 2 (фильм, 2014) смотреть онлайн

После героической победы в Лос-Анджелесе Фин и Эйприл летят на восточное побережье. Пассажирский лайнер атакуется акулами уже на подлeте к Нью-Йорку, после чего Эйприл оказывается в больнице, а перед Финном снова встаeт задача спасения горожан и родственников от акульих торнадо, которых на этот раз целых три.

