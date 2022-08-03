Акулий торнадо 2 (фильм, 2014) смотреть онлайн
7.72014, Sharknado 2: The Second One
Ужасы, Комедия91 мин18+
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О фильме
После героической победы в Лос-Анджелесе Фин и Эйприл летят на восточное побережье. Пассажирский лайнер атакуется акулами уже на подлeте к Нью-Йорку, после чего Эйприл оказывается в больнице, а перед Финном снова встаeт задача спасения горожан и родственников от акульих торнадо, которых на этот раз целых три.
СтранаСША
ЖанрКомедия, Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Триллер
КачествоFull HD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
4.1 КиноПоиск
4.0 IMDb
- ЭФРежиссёр
Энтони
Ферранте
- ИЗАктёр
Иэн
Зиринг
- ТРАктриса
Тара
Рид
- ВААктриса
Вивика
А. Фокс
- ММАктёр
Марк
МакГрат
- КВАктриса
Кари
Вурер
- КБАктриса
Кортни
Бакстер
- ДПАктёр
Данте
Палминтери
- ДХАктёр
Джадд
Хёрш
- СААктриса
Стефани
Абрамс
- КЭАктёр
Курт
Энгл
- ТЛСценарист
Тандер
Левин
- ДМПродюсер
Дэвид
Майкл Лэтт
- ПБПродюсер
Пол
Бейлс
- ДЛПродюсер
Дэвид
Л. Гарбер
- КРПродюсер
Крис
Реджина
- АФМонтажёр
Ана
Флорит
- ВНМонтажёр
Ваши
Недомански
- КККомпозитор
Крис
Кано
- КРКомпозитор
Крис
Риденауа