Акулий торнадо 2
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Акулий торнадо 2

Акулий торнадо 2 (фильм, 2014) смотреть онлайн

7.72014, Sharknado 2: The Second One
Ужасы, Комедия91 мин18+

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О фильме

После героической победы в Лос-Анджелесе Фин и Эйприл летят на восточное побережье. Пассажирский лайнер атакуется акулами уже на подлeте к Нью-Йорку, после чего Эйприл оказывается в больнице, а перед Финном снова встаeт задача спасения горожан и родственников от акульих торнадо, которых на этот раз целых три.

Страна
США
Жанр
Комедия, Фантастика, Ужасы, Боевик, Приключения, Триллер
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

4.1 КиноПоиск
4.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Акулий торнадо 2»