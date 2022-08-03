Академия магии
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Академия магии

Академия магии (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.42020, The Academy of Magic
Мультфильм, Фэнтези86 мин6+

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О фильме

Ауре пора отправляться в школу. Но она проведет свой учебный год не за обычной партой — ее отправляют в настоящую Академию магии. Здесь она познакомится с выдающимися преподавателями и сделает все, чтобы защитить это удивительное место от темных сил.

Страна
США
Жанр
Мультфильм, Фэнтези
Качество
Full HD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
3.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Академия магии»