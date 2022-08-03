Академия магии (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.42020, The Academy of Magic
Мультфильм, Фэнтези86 мин6+
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О фильме
Ауре пора отправляться в школу. Но она проведет свой учебный год не за обычной партой — ее отправляют в настоящую Академию магии. Здесь она познакомится с выдающимися преподавателями и сделает все, чтобы защитить это удивительное место от темных сил.
СтранаСША
ЖанрМультфильм, Фэнтези
КачествоFull HD
Время86 мин / 01:26
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
3.2 IMDb
- ЙКРежиссёр
Йорген
Клюбен
- СРРежиссёр
Синди
Робинсон
- ЛСАктриса
Лаура
Стал
- БДАктёр
Бен
Дискин
- МДАктёр
Майкл
Джонстон
- ДПАктёр
Джемисон
Прайс
- ГДАктёр
Грант
Джордж
- ФСАктриса
Филис
Семплер
- МОАктёр
Майкл
Оренштейн
- ЙКСценарист
Йорген
Клюбен
- СРСценарист
Синди
Робинсон
- АГАктриса дубляжа
Алиса
Гурьева
- АЗАктёр дубляжа
Александр
Завальский
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тишин
- ЕМАктёр дубляжа
Евгений
Малуха
- ОЛАктёр дубляжа
Олег
Лепенец