Агнец (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Супруги-фермеры из исландской глуши Мария и Ингвар оставили всякую надежду завести детей после того, как Мария потеряла ребенка во время родов. Но однажды происходит чудо – одна из овец в стаде приносит необычное потомство, гибрид ягнeнка и человека. Мария и Ингвар удочеряют существо и даже н�азывают его именем, которым хотели назвать собственное дитя. Принесeт ли им счастье малышка Ада?



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