Агнец
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Агнец

Агнец (фильм, 2021) смотреть онлайн

5.42021, Dýrið
Драмы, Ужасы102 мин18+

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Сюжет

Супруги-фермеры из исландской глуши Мария и Ингвар оставили всякую надежду завести детей после того, как Мария потеряла ребенка во время родов. Но однажды происходит чудо – одна из овец в стаде приносит необычное потомство, гибрид ягнeнка и человека. Мария и Ингвар удочеряют существо и даже называют его именем, которым хотели назвать собственное дитя. Принесeт ли им счастье малышка Ада?

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Информация

Страна
Швеция, Исландия, Польша
Качество
Full HD
Жанры
Ужасы, Драмы, Фэнтези

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb