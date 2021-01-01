Агнец (фильм, 2021) смотреть онлайн
5.42021, Dýrið
Драмы, Ужасы102 мин18+
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Сюжет
Супруги-фермеры из исландской глуши Мария и Ингвар оставили всякую надежду завести детей после того, как Мария потеряла ребенка во время родов. Но однажды происходит чудо – одна из овец в стаде приносит необычное потомство, гибрид ягнeнка и человека. Мария и Ингвар удочеряют существо и даже н�азывают его именем, которым хотели назвать собственное дитя. Принесeт ли им счастье малышка Ада?
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ВЙРежиссёр
Вальдимар
Йоханнссон
- Актриса
Нуми
Рапас
- ХСАктёр
Хильмир
Снайр Гвюднасон
- БХАктёр
Бьёдн
Хлинур Харальдссон
- ИЭАктёр
Ингвар
Эггерт Сигюрдссон
- ЭБАктриса
Эстер
Биби
- АДАктёр
Аднтрудюр
Дёгг Сигюрдардоуттир
- ССценарист
Сьон
- ВЙСценарист
Вальдимар
Йоханнссон
- СНПродюсер
Сара
Нассим
- МЭХудожница
Маргрет
Эйнарсдоуттир
- АГМонтажёр
Агнешка
Глиньская