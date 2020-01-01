Агент Лев
Wink
Фильмы
Агент Лев

Агент Лев (фильм, 2020) смотреть онлайн

8.52020, Le lion
Комедии91 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Психиатр Ромен Мартин сталкивается с пациентом Лео Миланом, считающим себя секретным агентом под прикрытием. Мартин уверен, что это обычный бред сумасшедшего до тех пор, пока предупреждения Милана о том, что девушке доктора Элизе угрожает опасность, не сбываются. Элиза похищена. Сможет ли эксцентричный Лео помочь Ромену ее спасти?

Агент Лев смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Бельгия, Франция
Качество
Full HD, SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Агент Лев»

Всё