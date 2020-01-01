Агент Лев (фильм, 2020) смотреть онлайн

Сюжет

Психиатр Ромен Мартин сталкивается с пациентом Лео Миланом, считающим себя секретным агентом под прикрытием. Мартин уверен, что это обычный бред сумасшедшего до тех пор, пока предупреждения Милана о том, что девушке доктора Элизе угрожает опасность, не сбываются. Элиза похищена. Сможет ли эксцентричный Лео помочь Ромену ее спасти?



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