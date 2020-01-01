Агент Лев (фильм, 2020) смотреть онлайн
8.52020, Le lion
Комедии91 мин18+
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Сюжет
Психиатр Ромен Мартин сталкивается с пациентом Лео Миланом, считающим себя секретным агентом под прикрытием. Мартин уверен, что это обычный бред сумасшедшего до тех пор, пока предупреждения Милана о том, что девушке доктора Элизе угрожает опасность, не сбываются. Элиза похищена. Сможет ли эксцентричный Лео помочь Ромену ее спасти?
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Рейтинг
6.8 КиноПоиск
5.5 IMDb
- ЛКРежиссёр
Людовик
Кольбо-Жюстен
- ДБАктёр
Дэни
Бун
- ФКАктёр
Филипп
Катрин
- ЭСАктриса
Энни
Серра
- СЖАктёр
Самуэль
Жуи
- СВАктриса
Софи
Вербек
- КБАктриса
Кароль
Брана
- БПАктёр
Бенуа
Петре
- АУАктёр
Аксель
Устун
- МЛАктёр
Матью
Ларду
- ОСАктёр
Оливье
Са
- СХПродюсер
Серж
Хаят
- ЖРПродюсер
Жан-Ив
Робен
- МСПродюсер
Марк
Станимирович
- АКАктёр дубляжа
Александр
Коврижных
- Актёр дубляжа
Константин
Карасик
- АПАктриса дубляжа
Алина
Проценко
- АСАктёр дубляжа
Алексей
Сафин
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ЛБХудожница
Летиция
Буи
- СЛМонтажёр
Сильви
Ландра