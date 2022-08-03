Африка (фильм, 2021) смотреть онлайн

Драма о человечности посреди холода военного времени. Январь 1944 года. В деревне Валерьяновка на окраине блокадного Ленинграда осталось всего четверо жителей – мать и трое ее детей: сыновья Санька с Егоркой и дочь Маша. Где-то за лесами идут бои, а здесь самый главный враг – голод. Обессиленная мать физически неспособна к походам за едой, Маша еще слишком маленькая, а значит роль добытчиков достается Саньке с Егоркой. В лютый мороз им предстоит дорога в лес через минное поле и обратно. Рискованная операция проходит удачно – мальчишки натыкаются на брошенные позиции советских войск, где находят раненую овчарку. Для старшего Саньки животное – это мясо. А вот Егорка оказывается куда более гуманным. Но как он поступит, зная, что на одной чаше весов жизнь собаки, а на другой – его семьи.

