Африка (фильм, 2021) смотреть онлайн
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О фильме
Драма о человечности посреди холода военного времени. Январь 1944 года. В деревне Валерьяновка на окраине блокадного Ленинграда осталось всего четверо жителей – мать и трое ее детей: сыновья Санька с Егоркой и дочь Маша. Где-то за лесами идут бои, а здесь самый главный враг – голод. Обессиленная мать физически неспособна к походам за едой, Маша еще слишком маленькая, а значит роль добытчиков достается Саньке с Егоркой. В лютый мороз им предстоит дорога в лес через минное поле и обратно. Рискованная операция проходит удачно – мальчишки натыкаются на брошенные позиции советских войск, где находят раненую овчарку. Для старшего Саньки животное – это мясо. А вот Егорка оказывается куда более гуманным. Но как он поступит, зная, что на одной чаше весов жизнь собаки, а на другой – его семьи.
Рейтинг
- ДБРежиссёр
Дарья
Биневская
- Актёр
Алексей
Родионов
- Актёр
Олег
Чугунов
- Актриса
Екатерина
Гусева
- Актёр
Игорь
Петренко
- МВАктёр
Марк
Вдовин
- Актриса
Алиса
Клагиш
- ДКАктёр
Денис
Казандайкин
- АГАктёр
Андрей
Гаркунов
- ЛАктриса
Лили
- ЖАктриса
Жаклин
- ДБСценарист
Дарья
Биневская
- ДБПродюсер
Дмитрий
Белосохов
- АМПродюсер
Андрей
Матвеев
- МГПродюсер
Михаил
Граматикопуло
- ТБХудожница
Татьяна
Белосохова
- ДБМонтажёр
Дарья
Биневская
- ДБМонтажёр
Дарья
Бадьянова
- Оператор
Дмитрий
Горевой
- ЛГКомпозитор
Лина
Герц