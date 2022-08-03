5.92020, Surge
Триллер95 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»
Аффект (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Тихоня Джозеф работает в службе безопасности лондонского аэропорта, его дни монотонны, а коллеги и семья безразличны. В один день он срывается и бросает все, пускаясь в опасные приключения по улицам Лондона, и ограбление банка для него не предел безрассудства. До какой черты он готов дойти в своем бунте против правил, принятых в обществе?
СтранаВеликобритания
ЖанрТриллер
КачествоFull HD, SD
Время95 мин / 01:35
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ЭКРежиссёр
Энейл
Кария
- Актёр
Бен
Уишоу
- РМАктёр
Райан
Маккен
- ЖДАктриса
Жасмин
Джобсон
- БКАктёр
Богдан
Коминовский
- ННАктёр
Ниш
Натвани
- ЛСАктёр
Лоуренс
Спэллман
- МОАктриса
Муна
Отару
- ПФАктёр
Перри
Фицпатрик
- МДАктёр
Майкл
Дженн
- ЭКСценарист
Энейл
Кария
- РКСценарист
Рита
Калнеяс
- ТДПродюсер
Тим
Деннисон
- Продюсер
Лиззи
Франке
- РГПродюсер
Роуз
Гарнетт
- ЕХАктёр дубляжа
Евгений
Хазов
- ЕТАктёр дубляжа
Евгений
Толоконников
- ВЧАктёр дубляжа
Варвара
Чабан
- БТАктёр дубляжа
Борис
Токарев
- Актёр дубляжа
Валерий
Сторожик
- СУХудожник
Саймон
Уолкер
- ТНКомпозитор
Тудзико
Норико