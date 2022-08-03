Аффект
Wink
Фильмы
Аффект
5.92020, Surge
Триллер95 мин18+
Фильм в подписке «Wink Всё в одном + START + AMEDIATEKA»

Аффект (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Тихоня Джозеф работает в службе безопасности лондонского аэропорта, его дни монотонны, а коллеги и семья безразличны. В один день он срывается и бросает все, пускаясь в опасные приключения по улицам Лондона, и ограбление банка для него не предел безрассудства. До какой черты он готов дойти в своем бунте против правил, принятых в обществе?

Страна
Великобритания
Жанр
Триллер
Качество
Full HD, SD
Время
95 мин / 01:35

Рейтинг

6.0 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Аффект»