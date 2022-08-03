Тихоня Джозеф работает в службе безопасности лондонского аэропорта, его дни монотонны, а коллеги и семья безразличны. В один день он срывается и бросает все, пускаясь в опасные приключения по улицам Лондона, и ограбление банка для него не предел безрассудства. До какой черты он готов дойти в своем бунте против правил, принятых в обществе?

