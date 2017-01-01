Афера Доктора Нока (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Жулик-авантюрист притворяется врачом, чтобы скрыться от преследователей. Звезда драмеди «1+1» Омар Си в драме о доверии от продюсера «Маленького Николя» и «8 женщин».



Обаятельный и находчивый мошенник по имени Нок придумал, как ему сбежать от кредиторов: устроиться врачом н�а судно, которое уходит в плавание на полгода. Нок ничего не смыслит в медицине, но искусно справляется с выбранной ролью и становится почетным членом команды корабля, потому что невероятным образом всегда находит лекарства от редких и невероятных заболеваний. Спустя 5 лет авантюрист открывает частный медицинский кабинет в городе Сен-Морис, где собираются очереди из желающих попасть к чудо-доктору на прием. Долгие годы Ноку удается скрывать свое истинное происхождение — до тех пор, пока он не влюбляется в одну из пациенток.



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