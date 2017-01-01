Афера Доктора Нока (фильм, 2017) смотреть онлайн
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Сюжет
Жулик-авантюрист притворяется врачом, чтобы скрыться от преследователей. Звезда драмеди «1+1» Омар Си в драме о доверии от продюсера «Маленького Николя» и «8 женщин».
Обаятельный и находчивый мошенник по имени Нок придумал, как ему сбежать от кредиторов: устроиться врачом н�а судно, которое уходит в плавание на полгода. Нок ничего не смыслит в медицине, но искусно справляется с выбранной ролью и становится почетным членом команды корабля, потому что невероятным образом всегда находит лекарства от редких и невероятных заболеваний. Спустя 5 лет авантюрист открывает частный медицинский кабинет в городе Сен-Морис, где собираются очереди из желающих попасть к чудо-доктору на прием. Долгие годы Ноку удается скрывать свое истинное происхождение — до тех пор, пока он не влюбляется в одну из пациенток.
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Информация
Рейтинг
- ЛЛРежиссёр
Лоррэйн
Леви
- Актёр
Омар
Си
- Актёр
Алекс
Лютц
- АЖАктриса
Ана
Жирардо
- СААктриса
Сабин
Азема
- Актёр
Паскаль
Эльбе
- ОДАктриса
Одри
Дана
- Актёр
Мишель
Вюйермоз
- КЭАктёр
Кристиан
Эк
- Актриса
Элен
Венсан
- АФАктриса
Андреа
Ферреоль
- ЛЛСценарист
Лоррэйн
Леви
- ОДПродюсер
Оливье
Дельбоск
- ММПродюсер
Марк
Миссонье
- Продюсер
Жак-Анри
Бронкар
- РЧАктёр дубляжа
Роман
Черный
- ЮКАктёр дубляжа
Юрий
Кудрявец
- АГАктриса дубляжа
Алиса
Гурьева
- ИДАктриса дубляжа
Ирина
Дорошенко
- БГАктёр дубляжа
Борис
Георгиевский
- ПЛХудожник
Пьер-Жан
Ларрок