Адское пекло
Wink
Фильмы
Адское пекло
7.22004, Meltdown
Боевики, Триллеры85 мин18+

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Адское пекло (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Это был самый обычный день для Южной Калифорнии: ужасающий трафик, солнце и серферы. И на атомной электростанции Сан-Онофре все было как всегда, пока на объект не ворвались террористы и не раздались взрывы. За считаные минуты территория электростанции была оцеплена полицией, а позднее агенты ФБР нашли арендованную машину с вещами, которые позволили предположить, что к событиям причастна Аль-Каида. Но так ли это на самом деле? И удастся ли предотвратить страшную катастрофу?

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Информация

Страна
США, Германия
Качество
Full HD
Жанры
Боевики, Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.3 IMDb