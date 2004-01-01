Адское пекло (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Это был самый обычный день для Южной Калифорнии: ужасающий трафик, солнце и серферы. И на атомной электростанции Сан-Онофре все было как всегда, пока на объект не ворвались террористы и не раздались взрывы. За считан�ые минуты территория электростанции была оцеплена полицией, а позднее агенты ФБР нашли арендованную машину с вещами, которые позволили предположить, что к событиям причастна Аль-Каида. Но так ли это на самом деле? И удастся ли предотвратить страшную катастрофу?



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