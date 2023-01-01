Адская кухня (фильм, 1978) смотреть онлайн

Сюжет

Нью-Йорк, 1946 год. У трех братьев Карбони – Виктора, Ленни и Космо – одна единственная мечта в жизни: вырваться из самого бандитского района Нью-Йорка под названием «Адская кухня». Но для этого нужно разорвать круг беспросветной бедности, в которой они живут уже много лет. Предприимчивый Космо �решает, что надежда заработать много денег все-таки есть. Он предлагает Виктору, самому сильному и спортивному из них, принять участие в серии матчей на рэстлинг-ринге…



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