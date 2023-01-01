Адская кухня (фильм, 1978) смотреть онлайн
7.61978, Paradise Alley
Драмы104 мин18+
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Сюжет
Нью-Йорк, 1946 год. У трех братьев Карбони – Виктора, Ленни и Космо – одна единственная мечта в жизни: вырваться из самого бандитского района Нью-Йорка под названием «Адская кухня». Но для этого нужно разорвать круг беспросветной бедности, в которой они живут уже много лет. Предприимчивый Космо �решает, что надежда заработать много денег все-таки есть. Он предлагает Виктору, самому сильному и спортивному из них, принять участие в серии матчей на рэстлинг-ринге…
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Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Сильвестр
Сталлоне
- Актёр
Сильвестр
Сталлоне
- ЛКАктёр
Ли
Каналито
- АААктёр
Арманд
Ассанте
- ФМАктёр
Фрэнк
Макрей
- Актриса
Энн
Арчер
- ККАктёр
Кевин
Конуэй
- ТФАктёр
Терри
Фанк
- ДИАктриса
Джойс
Ингаллс
- ДСАктёр
Джо
Спинелл
- ЭЭАктриса
Эйми
Экклс
- Сценарист
Сильвестр
Сталлоне
- АЧПродюсер
Артур
Чобаниан
- Продюсер
Эдвард
Р. Прессман
- ЛКОператор
Ласло
Ковач
- БККомпозитор
Билл
Конти