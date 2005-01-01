Адамовы яблоки (фильм, 2005) смотреть онлайн
Сюжет
Нео-нацист, приговорeнный к общественным работам в церкви, сталкивается с крайне праведным священником.
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Рейтинг
7.7 КиноПоиск
7.7 IMDb
- АТРежиссёр
Андерс
Томас Йенсен
- Актёр
Ульрих
Томсен
- Актёр
Мадс
Миккельсен
- Актёр
Ни�колас
Бро
- ПСАктриса
Паприка
Стеэн
- АКАктёр
Али
Казим
- ОТАктёр
Оле
Теструп
- НЛАктёр
Николай
Ли Каас
- ГЛАктёр
Гирд
Лофквист
- ЛРАктёр
Ларс
Ранте
- ПРАктёр
Петер
Райхгардт
- АТСценарист
Андерс
Томас Йенсен
- МАПродюсер
Мие
Андресен
- ТМПродюсер
Тиви
Магнуссон
- КМПродюсер
Ким
Магнуссон
- АВМонтажёр
Андрес
Виладсен
- СБОператор
Себастьян
Бленков
- ЙККомпозитор
Йеппе
Кос