Адам (фильм, 2009) смотреть онлайн

Романтическая драма «Адам» — фильм о двух людях, которые пытаются понять друг друга, несмотря на то, что их миры устроены по-разному.



Молодой инженер Адам Раки страдает синдромом Аспергера — формой аутизма, из-за которой ему сложно выражать эмоции и понимать чувства других людей. Его жизнь меняется, когда в соседнюю квартиру переезжает Бет — начинающая детская писательница. Вскоре между ними возникает неловкое, но искреннее чувство. Бет помогает Адаму выйти из привычного мира одиночества, а он учит ее видеть жизнь без фальши и притворства. Их отношения полны тепла, но порою любви бывает недостаточно.



Картина Макса Майера — это история о поиске взаимопонимания и о границах, которые мы сами создаем. Она не давит на жалость, а показывает, как искренность и хрупкость могут стать основой настоящего чувства. Смотреть фильм «Адам» понравится тем, кто ценит доброе и трогательное кино.

