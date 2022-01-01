Ада (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Школьница прощается с беззаботным детством на фоне живописных пейзажей реки Оки. Светлая и успокаивающая дебютная драма ученика Владимира Меньшова из программы «Русские премьеры» Московского Международного кинофестиваля.
Аде 12 лет, живет она в маленьком поселке на берегу Оки и очень любит маму Варю. Взрослые души не чают в девочке, а сама она чувствует особую связь с природой, общается с животными и нашептывает секреты рыбам на пирсе. Ада переживает первую любовь и мечтает когда-нибудь опять встретиться с папой. Но жизнь не стоит на месте: в школе начинаются конфликты, у мамы появляется новый ухажер, а природа уже не кажется такой доброй и уютной. Приближается сложная и наполненная переживаниями юность.
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Информация
Рейтинг
- ССРежиссёр
Станислав
Светлов
- МКАктриса
Маша
Кожуханцева
- Актриса
Ольга
Озоллапиня
- МЛАктёр
Михаил
Ложкин
- ВЯАктёр
Всеволод
Ярчевский
- МРАктриса
Мария
Рыщенкова
- УЛАктриса
Ульяна
Лукина
- ЕБСценарист
Евгений
Баранов
- ДОСценарист
Денис
Осокин
- СССценарист
Станислав
Светлов
- Продюсер
Федор
Попов
- ВМПродюсер
Владимир
Малышев
- АТПродюсер
Анатолий
Терентьев
- СЛХу�дожница
Светлана
Литвинова
- ЛНМонтажёр
Любава
Нечистяк
- ПМОператор
Павел
Медведев
- ААКомпозитор
Алексей
Архиповский