Ада (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Школьница прощается с беззаботным детством на фоне живописных пейзажей реки Оки. Светлая и успокаивающая дебютная драма ученика Владимира Меньшова из программы «Русские премьеры» Московского Международного кинофестиваля.



Аде 12 лет, живет она в маленьком поселке на берегу Оки и очень любит маму Варю. Взрослые души не чают в девочке, а сама она чувствует особую связь с природой, общается с животными и нашептывает секреты рыбам на пирсе. Ада переживает первую любовь и мечтает когда-нибудь опять встретиться с папой. Но жизнь не стоит на месте: в школе начинаются конфликты, у мамы появляется новый ухажер, а природа уже не кажется такой доброй и уютной. Приближается сложная и наполненная переживаниями юность.



Ощущение теплоты и радости подарит фильм «Ада» 2024 года, смотреть онлайн который можно на Wink.



Ада смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.