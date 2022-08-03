Абатуар. Лабиринт страха
Wink
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Абатуар. Лабиринт страха
6.82016, Abattoir
Ужасы94 мин18+

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Абатуар. Лабиринт страха (фильм, 2016) смотреть онлайн

О фильме

Вернувшись в дом, где была жестоко убита ее семья, Джулия обнаруживает, что комната, где произошло преступление, исчезла. Со своим парнем Декланом она выясняет, что такое случалось и с другими домами, где происходили страшные события...

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
Full HD, SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

4.4 КиноПоиск
4.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Абатуар. Лабиринт страха»