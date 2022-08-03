6.52014, Let's Kill Ward's Wife
Комедия, Триллер82 мин18+
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А давайте убьем жену Уорда?! (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
Жена Уорда — настоящая стерва. Все об этом знают. В том числе и сам Уорд. После многочисленных размышлений и разговоров Уорда с друзьями на эту тему происходит случайное происшествие, которое открывает перед ним новый мир проблем и возможностей...
Рейтинг
5.3 КиноПоиск
5.4 IMDb
- СФРежиссёр
Скотт
Фоули
- Актёр
Патрик
Уилсон
- СФАктёр
Скотт
Фоули
- Актёр
Дональд
Фэйсон
- ДКАктёр
Джеймс
Карпинелло
- ЭААктриса
Эми
Акер
- АКАктриса
Ава
Карпинелло
- ДДАктриса
Дагмара
Доминчик
- МДАктриса
Марика
Доминчик
- ВДАктриса
Вероника
Доминчик
- КФАктёр
Келлер
Фоли
- СФСценарист
Скотт
Фоули
- ДКПродюсер
Джеймс
Карпинелло
- СФПродюсер
Скотт
Фоули
- ДХПродюсер
Джо
Хардести
- Продюсер
Патрик
Уилсон
- СМХудожник
Стив
Морден
- ДСКомпозитор
Джон
Спайкер