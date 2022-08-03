А давайте убьем жену Уорда?!
Wink
Фильмы
А давайте убьем жену Уорда?!
6.52014, Let's Kill Ward's Wife
Комедия, Триллер82 мин18+

Этот фильм пока недоступен

А давайте убьем жену Уорда?! (фильм, 2014) смотреть онлайн

О фильме

Жена Уорда — настоящая стерва. Все об этом знают. В том числе и сам Уорд. После многочисленных размышлений и разговоров Уорда с друзьями на эту тему происходит случайное происшествие, которое открывает перед ним новый мир проблем и возможностей...

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
82 мин / 01:22

Рейтинг

5.3 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «А давайте убьем жену Уорда?!»