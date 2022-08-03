90 минут на небесах (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, 90 Minutes in Heaven
Драма116 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Жизнь пастора Дона Пайпера, любящего супруга и отца, — образец домашнего уюта и счастья. Непрошеные перемены наступают, когда Дон попадает в автомобильную аварию. Благодаря клинической смерти Дон приобретает мистический опыт, который заставляет его по-новому взглянуть на собственную жизнь.
Рейтинг
5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb
- МПРежиссёр
Майкл
Полиш
- ХКАктёр
Хейден
Кристенсен
- Актриса
Кейт
Босворт
- ХМАктёр
Хадсон
Мик
- ББАктёр
Бобби
Батсон
- ЭХАктриса
Элизабет
Хантер
- НПАктёр
Николас
Прайор
- МХАктёр
Майкл
Хардинг
- СБАктриса
Синтия
Баррет
- БТАктёр
Брюс
Тейлор
- МПСценарист
Майкл
Полиш
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- ДФПродюсер
Джордж
Фурла
- МППродюсер
Майкл
Полиш
- КГМонтажёр
Кэри
Грайз
- МДОператор
М.
Дэвид Маллен
- МВКомпозитор
Майкл
В. Смит