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90 минут на небесах

90 минут на небесах (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, 90 Minutes in Heaven
Драма116 мин18+

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О фильме

Жизнь пастора Дона Пайпера, любящего супруга и отца, — образец домашнего уюта и счастья. Непрошеные перемены наступают, когда Дон попадает в автомобильную аварию. Благодаря клинической смерти Дон приобретает мистический опыт, который заставляет его по-новому взглянуть на собственную жизнь.

Страна
США
Жанр
Драма
Качество
SD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
4.9 IMDb