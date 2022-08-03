90 минут на небесах (фильм, 2015) смотреть онлайн

Жизнь пастора Дона Пайпера, любящего супруга и отца, — образец домашнего уюта и счастья. Непрошеные перемены наступают, когда Дон попадает в автомобильную аварию. Благодаря клинической смерти Дон приобретает мистический опыт, который заставляет его по-новому взглянуть на собственную жизнь.

