88 минут (фильм, 2006) смотреть онлайн
2006, 88 Minutes
Триллер, Криминал106 мин18+
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О фильме
Джек Грэм — профессор колледжа, сотрудничает с ФБР, составляя психологические портреты убийц. Однажды Грэм помогает посадить за решетку серийного убийцу. За несколько часов до казни преступника Джек получает телефонный звонок, где ему сообщают, что ему осталось жить всего 88 минут.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb
- ДЭРежиссёр
Джон
Эвнет
- Актёр
Аль
Пачино
- Актриса
Алисия
Уитт
- ЛСАктриса
Лили
Собески
- ЭБАктриса
Эми
Бреннеман
- УФАктёр
Уильям
Форсайт
- ДКАктриса
Дебора
Кара Ангер
- БМАктёр
Бен
Маккензи
- Актёр
Нил
Макдона
- ЛКАктриса
Леа
Кейрнс
- СМАктёр
Стивен
Мойер
- ДЭПродюсер
Джон
Эвнет
- Продюсер
Рэндолл
Эмметт
- Продюсер
Джон
Балдеччи
- ПЕМонтажёр
Питер
Е. Бергер
- ДЛОператор
Дени
Ленуар
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр