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88 минут

88 минут (фильм, 2006) смотреть онлайн

2006, 88 Minutes
Триллер, Криминал106 мин18+

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О фильме

Джек Грэм — профессор колледжа, сотрудничает с ФБР, составляя психологические портреты убийц. Однажды Грэм помогает посадить за решетку серийного убийцу. За несколько часов до казни преступника Джек получает телефонный звонок, где ему сообщают, что ему осталось жить всего 88 минут.

Страна
США, Германия, Канада
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
5.9 IMDb