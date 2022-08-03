Джек Грэм — профессор колледжа, сотрудничает с ФБР, составляя психологические портреты убийц. Однажды Грэм помогает посадить за решетку серийного убийцу. За несколько часов до казни преступника Джек получает телефонный звонок, где ему сообщают, что ему осталось жить всего 88 минут.

