8 1/2 женщин (фильм, 1999) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Богатый швейцарский архитектор Филипп Эмменталь приобретает сеть игровых салонов в Киото, оставляет управлять ими своего странноватого сына Стори, а сам возвращается в Женеву. Неожиданно умирает жена Филиппа, и Стори приезжает домой утешать потрясенного горем отца. Вместе они отправляются в мир эротических и духовных исканий, по пути приобретая экзотических любовниц. В результате их женевское поместье превращается в небольшой гарем, где нет никаких запретов...



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