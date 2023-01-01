8 1/2 женщин (фильм, 1999) смотреть онлайн бесплатно
6.31999, 8 ½ Women
Драмы, Комедии115 мин18+
Сюжет
Богатый швейцарский архитектор Филипп Эмменталь приобретает сеть игровых салонов в Киото, оставляет управлять ими своего странноватого сына Стори, а сам возвращается в Женеву. Неожиданно умирает жена Филиппа, и Стори приезжает домой утешать потрясенного горем отца. Вместе они отправляются в мир эротических и духовных исканий, по пути приобретая экзотических любовниц. В результате их женевское поместье превращается в небольшой гарем, где нет никаких запретов...
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Информация
СтранаВеликобритания, Германия, Нидерланды, Люксембург
КачествоSD
ЖанрыКомедии, Драмы
Рейтинг
6.0 КиноПоиск
5.6 IMDb
- Режиссёр
Питер
Гринуэй
- ДСАктёр
Джон
Стэндинг
- МДАктёр
Мэттью
Деламер
- ВУАктриса
Вивиан
У
- ЭСАктриса
Энни
Сидзука Ино
- БСАктриса
Барбара
Сарафьян
- КМАктриса
Кирина
Мано
- Актриса
Тони
Коллетт
- Актриса
Аманда
Пламмер
- НААктриса
Наташа
Амаль
- МФАктриса
Манна
Фудзивара
- Сценарист
Питер
Гринуэй
- ККПродюсер
Кеес
Касандер
- ДДПродюсер
Джимми
Де Брэбэнт
- ЭВХудожница
Эми
Вада
- СВОператор
Саша
Вьерни
- ФЛКомпозитор
Фрэнк
Лоссер