45 лет (фильм, 2015) смотреть онлайн

Кейт и Джефф Меркеры готовятся отметить 45-летнюю годовщину свадьбы. Они так давно вместе и так близки друг другу, что кажется, будто прожили одну жизнь на двоих. Однако за несколько лет до встречи с Кейт у Джеффа была другая любимая. Во время их путешествия в Швейцарских Альпах она погибла, сорвавшись со скалы. И вот теперь, за неделю до большого торжества, в дом Меркеров пришло письмо с сообщением о том, что еe тело нашли в ледяной пропасти…

