45 лет (фильм, 2015) смотреть онлайн

2015, 45 Years
Драма, Мелодрама91 мин18+

О фильме

Кейт и Джефф Меркеры готовятся отметить 45-летнюю годовщину свадьбы. Они так давно вместе и так близки друг другу, что кажется, будто прожили одну жизнь на двоих. Однако за несколько лет до встречи с Кейт у Джеффа была другая любимая. Во время их путешествия в Швейцарских Альпах она погибла, сорвавшись со скалы. И вот теперь, за неделю до большого торжества, в дом Меркеров пришло письмо с сообщением о том, что еe тело нашли в ледяной пропасти…

Страна
Великобритания
Жанр
Драма, Мелодрама
Качество
SD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
7.1 IMDb