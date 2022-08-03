45 лет (фильм, 2015) смотреть онлайн
2015, 45 Years
Драма, Мелодрама91 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Кейт и Джефф Меркеры готовятся отметить 45-летнюю годовщину свадьбы. Они так давно вместе и так близки друг другу, что кажется, будто прожили одну жизнь на двоих. Однако за несколько лет до встречи с Кейт у Джеффа была другая любимая. Во время их путешествия в Швейцарских Альпах она погибла, сорвавшись со скалы. И вот теперь, за неделю до большого торжества, в дом Меркеров пришло письмо с сообщением о том, что еe тело нашли в ледяной пропасти…
СтранаВеликобритания
ЖанрДрама, Мелодрама
КачествоSD
Время91 мин / 01:31
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
7.1 IMDb