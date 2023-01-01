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30 ночей паранормального явления с одержимой девушкой с татуировкой дракона
Актёры и съёмочная группа фильма «30 ночей паранормального явления с одержимой девушкой с татуировкой дракона»

Актёры и съёмочная группа фильма «30 ночей паранормального явления с одержимой девушкой с татуировкой дракона»

Режиссёры

Крэйг Мосс

Крэйг Мосс

Craig Moss
Режиссёр

Актёры

Эшли Мартин

Эшли Мартин

Ashley Martin
Актриса
Остин Майкл Скотт

Остин Майкл Скотт

Austin Scott
АктёрGroom / Roger Dodger
Хейди Креймер

Хейди Креймер

Heidi Krämer
АктрисаAnnie (в титрах: Heidi Kramer Moss)
Алисса Креймер

Алисса Креймер

Alissa Kramer
Актриса
Стив Гликман

Стив Гликман

Steve Glickman
АктёрDetective
Кэтрин Фиоре

Кэтрин Фиоре

Kathryn Fiore
АктрисаDana Galen
Френч Стюарт

Френч Стюарт

French Stewart
АктёрHerb Rosti
Райан Слэйтер

Райан Слэйтер

Ryan Slater
АктёрRyan

Сценаристы

Крэйг Мосс

Крэйг Мосс

Craig Moss
Сценарист

Продюсеры

Джим Басфилд

Джим Басфилд

Jim Busfield
Продюсер
Стив Гликман

Стив Гликман

Steve Glickman
Продюсер