WinkФильмы30 ночей паранормального явления с одержимой девушкой с татуировкой драконаАктёры и съёмочная группа фильма «30 ночей паранормального явления с одержимой девушкой с татуировкой дракона»
Актёры и съёмочная группа фильма «30 ночей паранормального явления с одержимой девушкой с татуировкой дракона»
Режиссёры
Актёры
Актриса
Эшли МартинAshley Martin
АктёрGroom / Roger Dodger
Остин Майкл СкоттAustin Scott
АктрисаAnnie (в титрах: Heidi Kramer Moss)
Хейди КреймерHeidi Krämer
Актриса
Алисса КреймерAlissa Kramer
АктёрDetective
Стив ГликманSteve Glickman
АктрисаDana Galen
Кэтрин ФиореKathryn Fiore
АктёрHerb Rosti
Френч СтюартFrench Stewart
АктёрRyan