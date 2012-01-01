30 ночей паранормального явления с одержимой девушкой с татуировкой дракона (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Фильм – праздник для ценителей кинопародий. После убийства всех актеров оскароносного «Артиста» отец Даны попадает в психбольницу. Героиня выходит замуж, и вместе с супругом поселяется в доме, где было совершено то самое преступление. Особняк, полный привидений, обещает массу приключений.



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