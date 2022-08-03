28 дней (фильм, 2000) смотреть онлайн
2000, 28 Days
Драма, Комедия99 мин18+
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О фильме
Как должна вести себя молодая, избалованная славой и деньгами писательница? Гвен Каммингс решила, что ей можно все: расстроить свадьбу сестры, напившись до полусмерти, угнать лимузин, разнести вдребезги соседский дом. Но реабилитационный центр для хронических алкоголиков, по мнению нью-йоркского суда, должен ее отрезвить. За 28 дней ей предстоит стать совсем другим человеком.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb
- Режиссёр
Бетти
Томас
- Актриса
Сандра
Буллок
- Актёр
Вигго
Мортенсен
- Актёр
Доминик
Уэст
- Актриса
Элизабет
Перкинс
- АСАктриса
Азура
Скай
- Актёр
Стив
Бушеми
- Актёр
Алан
Тьюдик
- Актёр
Майк
О’Мэлли
- МЖАктриса
Марианн
Жан-Батист
- РСАктёр
Рени
Сантони
- СГСценарист
Сюзанна
Грант
- Продюсер
Дженно
Топпинг
- СДПродюсер
Селия
Д. Костас
- БДХудожник
Бо
Джонсон
- ЭЛХудожница
Эллен
Люттер
- ПТМонтажёр
Питер
Тешнер
- ДКОператор
Деклан
Куинн
- РГКомпозитор
Ричард
Гиббс