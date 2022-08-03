28 дней (фильм, 2000) смотреть онлайн

Как должна вести себя молодая, избалованная славой и деньгами писательница? Гвен Каммингс решила, что ей можно все: расстроить свадьбу сестры, напившись до полусмерти, угнать лимузин, разнести вдребезги соседский дом. Но реабилитационный центр для хронических алкоголиков, по мнению нью-йоркского суда, должен ее отрезвить. За 28 дней ей предстоит стать совсем другим человеком.

