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28 дней

28 дней (фильм, 2000) смотреть онлайн

2000, 28 Days
Драма, Комедия99 мин18+

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О фильме

Как должна вести себя молодая, избалованная славой и деньгами писательница? Гвен Каммингс решила, что ей можно все: расстроить свадьбу сестры, напившись до полусмерти, угнать лимузин, разнести вдребезги соседский дом. Но реабилитационный центр для хронических алкоголиков, по мнению нью-йоркского суда, должен ее отрезвить. За 28 дней ей предстоит стать совсем другим человеком.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «28 дней»