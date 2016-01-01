2+1 (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Трогательное кино о любви и ответственности: фильм «2+1» доступен на Wink! Омар Си и Клеманс Поэзи в теплой семейной комедии от создателя нашумевшего сериала «Люпен» — Юго Желена.



Самуэль наслаждается беззаботной жизнью на южном побережье Франции, пока бывшая девушка не оста�вляет ему на попечение дочь, о существовании которой он даже не подозревал. Пытаясь вернуть малышку и найти ее мать, Самуэль отправляется в Лондон. Там новоиспеченного папашу ждет серия забавных приключений, которые перевернут его жизнь с ног на голову.



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