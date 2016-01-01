2+1 (фильм, 2016) смотреть онлайн
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Сюжет
Трогательное кино о любви и ответственности: фильм «2+1» доступен на Wink! Омар Си и Клеманс Поэзи в теплой семейной комедии от создателя нашумевшего сериала «Люпен» — Юго Желена.
Самуэль наслаждается беззаботной жизнью на южном побережье Франции, пока бывшая девушка не оста�вляет ему на попечение дочь, о существовании которой он даже не подозревал. Пытаясь вернуть малышку и найти ее мать, Самуэль отправляется в Лондон. Там новоиспеченного папашу ждет серия забавных приключений, которые перевернут его жизнь с ног на голову.
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Информация
СтранаФранция, Великобритания
КачествоSD
ЖанрыКомедии
Рейтинг
- ЮЖРежиссёр
Юго
Желен
- Актёр
Омар
Си
- КПАктриса
Клеманс
Поэзи
- АБАктёр
Антуан
Бертран
- ЭУАктёр
Эшли
Уолтерс
- ГКАктриса
Глория
Колстон
- КСАктриса
Клементин
Селарье
- АКАктриса
Анна
Коттис
- РфАктёр
Ральф
фон Блюменталь
- БХАктёр
Бен
Хоумвуд
- АДАктриса
Алис
Давид
- Сценарист
Эухенио
Дербес
- ЮЖСценарист
Юго
Желен
- ИГСценарист
Игорь
Готсман
- ГРСценарист
Гильермо
Риос
- ССПродюсер
Стефани
Сэлерье
- ФРПродюсер
Филипп
Руссле
- ГСМонтажёр
Грегуар
Сиван
- РСКомпозитор
Роб
Симонсен