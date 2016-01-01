2+1
Wink
Фильмы
2+1

2+1 (фильм, 2016) смотреть онлайн

9.52016, Demain tout commence
Комедии112 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Сюжет

Трогательное кино о любви и ответственности: фильм «2+1» доступен на Wink! Омар Си и Клеманс Поэзи в теплой семейной комедии от создателя нашумевшего сериала «Люпен» — Юго Желена.

Самуэль наслаждается беззаботной жизнью на южном побережье Франции, пока бывшая девушка не оставляет ему на попечение дочь, о существовании которой он даже не подозревал. Пытаясь вернуть малышку и найти ее мать, Самуэль отправляется в Лондон. Там новоиспеченного папашу ждет серия забавных приключений, которые перевернут его жизнь с ног на голову.

Если вы ищете душевную историю, раскрывающую темы семьи, дружбы и самопожертвования, то не пропустите комедийный фильм «2+1». Смотреть онлайн в хорошем качестве его можно прямо сейчас на видеопортале Wink!

2+1 смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Франция, Великобритания
Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «2+1»

Всё