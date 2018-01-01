Wink
Фильмы
2001: Космическая одиссея
Актёры и съёмочная группа фильма «2001: Космическая одиссея»

Актёры и съёмочная группа фильма «2001: Космическая одиссея»

Режиссёры

Стэнли Кубрик

Стэнли Кубрик

Stanley Kubrick
Режиссёр

Актёры

Кир Дуллеа

Кир Дуллеа

Keir Dullea
АктёрDr. Dave Bowman
Гэри Локвуд

Гэри Локвуд

Gary Lockwood
АктёрDr. Frank Poole
Уильям Сильвестр

Уильям Сильвестр

William Sylvester
Актёр
Дэниэл Риктер

Дэниэл Риктер

Daniel Richter
АктёрMoon-Watcher
Леонард Росситер

Леонард Росситер

Leonard Rossiter
АктёрDr. Andrei Smyslov
Маргарет Тайзэк

Маргарет Тайзэк

Margaret Tyzack
АктрисаElena
Роберт Битти

Роберт Битти

Robert Beatty
АктёрDr. Ralph Halvorsen
Шон Салливан

Шон Салливан

Sean Sullivan
Актёр
Дуглас Рэйн

Дуглас Рэйн

Douglas Rain
АктёрHAL 9000
Фрэнк Миллер

Фрэнк Миллер

Frank Miller
АктёрMission Controller

Сценаристы

Артур Ч. Кларк

Артур Ч. Кларк

Arthur C. Clarke
Сценарист
Стэнли Кубрик

Стэнли Кубрик

Stanley Kubrick
Сценарист

Продюсеры

Стэнли Кубрик

Стэнли Кубрик

Stanley Kubrick
Продюсер

Актёры дубляжа

Вадим Курков

Вадим Курков

Актёр дубляжа
Сергей Чекан

Сергей Чекан

Актёр дубляжа
Алексей Борзунов

Алексей Борзунов

Актёр дубляжа
Игорь Ясулович

Игорь Ясулович

Актёр дубляжа
Елена Астафьева

Елена Астафьева

Актриса дубляжа

Художники

Харди Эмис

Харди Эмис

Hardy Amies
Художник
Роберт Картрайт

Роберт Картрайт

Robert Cartwright
Художник

Монтажёры

Рэй Лавджой

Рэй Лавджой

Ray Lovejoy
Монтажёр

Операторы

Джеффри Ансуорт

Джеффри Ансуорт

Geoffrey Unsworth
Оператор