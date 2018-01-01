Актёры и съёмочная группа фильма «2001: Космическая одиссея»

WinkФильмы2001: Космическая одиссеяАктёры и съёмочная группа фильма «2001: Космическая одиссея»
Режиссёры
Актёры
АктёрDr. Dave Bowman
Кир ДуллеаKeir Dullea
АктёрDr. Frank Poole
Гэри ЛоквудGary Lockwood
Актёр
Уильям СильвестрWilliam Sylvester
АктёрMoon-Watcher
Дэниэл РиктерDaniel Richter
АктёрDr. Andrei Smyslov
Леонард РосситерLeonard Rossiter
АктрисаElena
Маргарет ТайзэкMargaret Tyzack
АктёрDr. Ralph Halvorsen
Роберт БиттиRobert Beatty
Актёр
Шон СалливанSean Sullivan
АктёрHAL 9000
Дуглас РэйнDouglas Rain
АктёрMission Controller