Свобода — это рабство, незнание — сила. Экранизация культового романа Джорджа Оруэлла о жизни в мире, где Большой Брат всегда следит за вами.



Уинстон Смит служит в Министерстве Правды и занимается исправлением истории. В Лондоне, как и во всей Океании, правда — это то, что скажут сегодня, все остальное стирается бесследно. За гражданами ведется непрерывное наблюдение, а малейшее подозрение в недоверии властям карается наказанием. Кроме того, романтические контакты в стране строжайше запрещены. Уинстону, как и остальным, приходится с этим мириться — но все меняется, когда он знакомится с Джулией и попадает в ряды Сопротивления. Пути назад нет, и остается только верить, что у повстанцев и пролетариата получится изменить эту страшную систему. Главное — не попасться, ведь Большой Брат не прощает ошибок. Возможно ли выжить в тоталитарном режиме и при этом остаться собой?



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