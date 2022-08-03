1984
Wink
Фильмы
1984

Фильм 1984 (1956)

8.41956, 1984
Фантастика, Драма86 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Свобода — это рабство, незнание — сила. Экранизация культового романа Джорджа Оруэлла о жизни в мире, где Большой Брат всегда следит за вами.

Уинстон Смит служит в Министерстве Правды и занимается исправлением истории. В Лондоне, как и во всей Океании, правда — это то, что скажут сегодня, все остальное стирается бесследно. За гражданами ведется непрерывное наблюдение, а малейшее подозрение в недоверии властям карается наказанием. Кроме того, романтические контакты в стране строжайше запрещены. Уинстону, как и остальным, приходится с этим мириться — но все меняется, когда он знакомится с Джулией и попадает в ряды Сопротивления. Пути назад нет, и остается только верить, что у повстанцев и пролетариата получится изменить эту страшную систему. Главное — не попасться, ведь Большой Брат не прощает ошибок. Возможно ли выжить в тоталитарном режиме и при этом остаться собой?

Джон Херт и Ричард Бертон в культовой антиутопии «1984» — фильм смотреть онлайн в хорошем качестве и без рекламы можно на Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Фантастика, Драма
Качество
SD
Время
86 мин / 01:26

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.9 IMDb