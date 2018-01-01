Wink
Фильмы
1984
Актёры и съёмочная группа фильма «1984»

Режиссёры

Майкл Андерсон

Майкл Андерсон

Michael Anderson
Режиссёр

Актёры

Эдмонд О’Брайен

Эдмонд О’Брайен

Edmond O'Brien
АктёрWinston Smith of the Outer Party
Майкл Редгрейв

Майкл Редгрейв

Michael Redgrave
АктёрO'Connor of the Inner Party
Джен Стерлинг

Джен Стерлинг

Jan Sterling
АктрисаJulia of the Outer Party
Дэвид Кософф

Дэвид Кософф

David Kossoff
АктёрCharrington the Junk Shop Owner
Мервин Джонс

Мервин Джонс

Mervyn Johns
АктёрJones
Дональд Плезенс

Дональд Плезенс

Donald Pleasence
АктёрR. Parsons (в титрах: Donald Pleasance)
Кэрол Уолверидж

Кэрол Уолверидж

Carol Wolveridge
АктрисаSelina Parsons
Эрнест Кларк

Эрнест Кларк

Ernest Clark
АктёрOuter Party Announcer
Патрик Аллен

Патрик Аллен

Patrick Allen
АктёрInner Party Official
Ронан О’Кейси

Ронан О’Кейси

Ronan O'Casey
АктёрRutherford

Операторы

Си-Эм Пеннингтон-Ричардс

Си-Эм Пеннингтон-Ричардс

C.M. Pennington-Richards
Оператор

Композиторы

Малкольм Арнольд

Малкольм Арнольд

Malcolm Arnold
Композитор