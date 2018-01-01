Актёры и съёмочная группа фильма «1984»
Актёры
АктёрWinston Smith of the Outer Party
Эдмонд О’БрайенEdmond O'Brien
АктёрO'Connor of the Inner Party
Майкл РедгрейвMichael Redgrave
АктрисаJulia of the Outer Party
Джен СтерлингJan Sterling
АктёрCharrington the Junk Shop Owner
Дэвид КософфDavid Kossoff
АктёрJones
Мервин ДжонсMervyn Johns
АктёрR. Parsons (в титрах: Donald Pleasance)
Дональд ПлезенсDonald Pleasence
АктрисаSelina Parsons
Кэрол УолвериджCarol Wolveridge
АктёрOuter Party Announcer
Эрнест КларкErnest Clark
АктёрInner Party Official
Патрик АлленPatrick Allen
АктёрRutherford