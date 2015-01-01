12 раундов 3: Блокировка (фильм, 2015) смотреть онлайн

Сюжет

Полицейский, который вернулся на службу оправившись от огнестрельного ранения, попадаeт опять в переплeт. Он обнаруживает улики незаконной деятельности своего бывшего партнера. Коррумпированные копы не остановятся ни перед чем, чтобы заполучить доказательства.



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