12 раундов 3: Блокировка (фильм, 2015) смотреть онлайн
7.52015, 12 Rounds 3: Lockdown
Боевики, Криминал86 мин18+
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Сюжет
Полицейский, который вернулся на службу оправившись от огнестрельного ранения, попадаeт опять в переплeт. Он обнаруживает улики незаконной деятельности своего бывшего партнера. Коррумпированные копы не остановятся ни перед чем, чтобы заполучить доказательства.
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Рейтинг
5.1 КиноПоиск
5.1 IMDb