Wink
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11 минут
Актёры и съёмочная группа фильма «11 минут»

Актёры и съёмочная группа фильма «11 минут»

Режиссёры

Ежи Сколимовский

Ежи Сколимовский

Jerzy Skolimowski
Режиссёр

Актёры

Ричард Дормер

Ричард Дормер

Richard Dormer
АктёрDirector Richard Martin
Паулина Чапко

Паулина Чапко

Paulina Chapko
АктрисаAnna Hellman
Войцех Мецвальдовски

Войцех Мецвальдовски

Wojciech Mecwaldowski
АктёрAnna's Husband
Анджей Хыра

Анджей Хыра

Andrzej Chyra
АктёрHot-Dog Vendor
Давид Огродник

Давид Огродник

Dawid Ogrodnik
АктёрCourier
Агата Бузек

Агата Бузек

Agata Buzek
АктрисаClimber
Пётр Гловацкий

Пётр Гловацкий

Piotr Glowacki
АктёрClimber
Ян Новицкий

Ян Новицкий

Jan Nowicki
АктёрPainter
Матеуш Косьцюкевич

Матеуш Косьцюкевич

Mateusz Kosciukiewicz
АктёрEx-Boyfriend
Анна Мария Бучек

Анна Мария Бучек

Anna Maria Buczek
АктрисаDoctor Ewa Król

Сценаристы

Ежи Сколимовский

Ежи Сколимовский

Jerzy Skolimowski
Сценарист

Продюсеры

Эва Пясковская

Эва Пясковская

Ewa Piaskowska
Продюсер
Ежи Сколимовский

Ежи Сколимовский

Jerzy Skolimowski
Продюсер
Эд Гвини

Эд Гвини

Ed Guiney
Продюсер
Эндрю Лоу

Эндрю Лоу

Andrew Lowe
Продюсер

Художники

Якуб Зволяк

Якуб Зволяк

Jakub Zwolak
Художник

Монтажёры

Агнешка Глиньская

Агнешка Глиньская

Agnieszka Glińska
Монтажёр

Операторы

Миколай Лебковски

Миколай Лебковски

Mikolaj Lebkowski
Оператор

Композиторы

Павел Мыкетын

Павел Мыкетын

Pawel Mykietyn
Композитор