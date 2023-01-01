Актёры и съёмочная группа фильма «11 минут»
Актёры
АктёрDirector Richard Martin
Ричард ДормерRichard Dormer
АктрисаAnna Hellman
Паулина ЧапкоPaulina Chapko
АктёрAnna's Husband
Войцех МецвальдовскиWojciech Mecwaldowski
АктёрHot-Dog Vendor
Анджей ХыраAndrzej Chyra
АктёрCourier
Давид ОгродникDawid Ogrodnik
АктрисаClimber
Агата БузекAgata Buzek
АктёрClimber
Пётр ГловацкийPiotr Glowacki
АктёрPainter
Ян НовицкийJan Nowicki
АктёрEx-Boyfriend
Матеуш КосьцюкевичMateusz Kosciukiewicz
АктрисаDoctor Ewa Król