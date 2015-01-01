11 минут
Wink
Фильмы
11 минут
5.52015, 11 minut
Триллеры, Драмы78 мин18+

11 минут фильм смотреть онлайн

Сюжет

Ревнивый муж, его сексуальная жена-актриса, голливудский режиссер-неряха, бесхребетный наркодилер, потерявшаяся молодая девушка, отсидевший срок продавец хот-догов, студент в затруднительном положении, альпинист-мойщик стекол и несколько других случайных персонажей. Еще недавно они не подозревали о существовании друг друга, а сегодня их судьбы загадочным образом переплелись. На это потребовалось каких-то одиннадцать минут.

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Информация

Страна
Польша, Ирландия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Триллеры

Рейтинг

5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «11 минут»

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