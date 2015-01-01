11 минут фильм смотреть онлайн
Сюжет
Ревнивый муж, его сексуальная жена-актриса, голливудский режиссер-неряха, бесхребетный наркодилер, потерявшаяся молодая девушка, отсидевший срок продавец хот-догов, студент в затруднительном положении, альпинист-мойщик стекол и несколько других случайных персонажей. Еще недавно они не подозревали о существовании друг друга, а сегодня их судьбы загадочным образом переплелись. На это потребовалось каких-то одиннадцать минут.
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Рейтинг
5.7 КиноПоиск
5.7 IMDb
- ЕСРежиссёр
Ежи
Сколимовский
- РДАктёр
Ричард
Дормер
- ПЧАктриса
Паулина
Чапко
- ВМАктёр
Войцех
Мецвальдовски
- АХАктёр
Анджей
Хыра
- ДОАктёр
Давид
Огродник
- АБАктриса
Агата
Бузек
- ПГАктёр
Пётр
Гловацкий
- ЯНАктёр
Ян
Новицкий
- МКАктёр
Матеуш
Косьцюкевич
- АМАктриса
Анна
Мария Бучек
- ЕССценарист
Ежи
Сколимовский
- ЭППродюсер
Эва
Пясковская
- ЕСПродюсер
Ежи
Сколимовский
- ЭГПродюсер
Эд
Гвини
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Лоу
- ЯЗХудожник
Якуб
Зволяк
- АГМонтажёр
Агнешка
Глиньская
- МЛОператор
Миколай
Лебковски
- ПМКомпозитор
Павел
Мыкетын